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Ротань определился с ассистентами в сборной Украины: кто войдет в штаб

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Киев, Вторник 28 февраля 2023 20:39
Ротань определился с ассистентами в сборной Украины: кто войдет в штаб Фото: Руслан Ротань будет тренировать "сине-желтых" временно (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Список помощников в лагере национальной команды озвучил ее временный наставник Руслан Ротань. Он будет готовить сборную к старту в квалификации перед чемпионатом Европы-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

41-летний специалист анонсировал на 5-6 марта публикацию списка вызванных на ближайший сбор "сине-желтых". И. о. главного тренера будет постоянно контактировать с Сергеем Ребровым, который должен возглавить сборную Украины летом.

"Моя задача – помочь национальной команде, и я готов приложить для этого все усилия. Именно поэтому я и принял предложение стать исполняющим обязанности главного тренера", – рассказал Ротань.

Тренер определился с тренерским штабом в главной команде. Ассистентом Ротаня станет Сергей Кравченко. В свою очередь Евгений Барышников и Иван Баштовой будут тренерами по физподготовке, Виталий Рева – тренером вратарей, а Евгений Гресь и Владимир Лазаренко – аналитиками. Пока новый наставник сборной будет заниматься делами "сине-желтых", в молодежке его подменят Александр Мелащенко и Василий Кардаш.

Ранее УАФ разрешила Ротаню совмещать три должности – и. о. наставника сборной Украины, главного тренера молодежки и коуча "Александрии". У руля главной команды он будет до начала сотрудничества с Ребровым. Контракт украинца с эмиратским "Аль-Айном" действует до 30 июня.

К слову, ранее "Шахтер" одержал победу над "Минаем" в перенесенном матче Премьер-лиги.

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