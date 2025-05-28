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Компании авиабизнесмена Милешко подозревают в неуплате в бюджет 400 млн гривен: что известно

Среда 28 мая 2025 12:02
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Компании авиабизнесмена Милешко подозревают в неуплате в бюджет 400 млн гривен: что известно Фото: компании авиабизнесмена Милешко подозревают в неуплате в бюджет 400 млн гривен (constantaairline.com)
Автор: Александр Мороз

Журналисты-расследователи обнаружили признаки вероятного уклонения от уплаты налогов в деятельности компаний, подконтрольных авиабизнесмену Роману Милешко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы журналистского расследования.

Речь идет об ООО "Нзоперейшинс" и ЧАО Авиакомпания Константа, которые демонстрируют рекордные финансовые показатели на фоне аномально низких расходов на оплату труда.

По официальным данным, в 2024 году "Авиакомпания Константа" потратила на зарплаты 32,9 млн грн, а ООО "Нзоперейшинс" - 33,5 млн грн. Впрочем, объемы их деятельности не соизмеримы с такими суммами. За первый год войны доход первой фирмы вырос на 14%, а второй на рекордные - 4 138%.

Среднемесячная зарплата в обеих компаниях - всего от 14 до 22 тысяч грн, что является аномально низким показателем для авиаотрасли, где работники должны проходить сертификацию, владеть техническим английским и нести высокую ответственность.

Для сравнения наиболее известные компании отрасли "Скайап" и "Украинские вертолеты" в том же 2024 году потратили на оплату труда каждая более 1 млрд грн, а средние зарплаты у таких же специалистов достигают 98-172 тысяч грн ежемесячно.

То есть в 5-8 раз больше, чем в компаниях Романа Милешко, что может свидетельствовать об использовании схем уклонения от уплаты налогов, в частности выплаты зарплат "в конвертах".

По подсчетам журналистов, за последние три года во время полномасштабной войны компании с орбиты Милешко могли недоплатить государству почти 400 млн грн - с учетом налога на доходы физических лиц, ЕСВ и военного сбора.

В июне 2024 года Бюро экономической безопасности открыло досудебное расследование в отношении ООО "Нзоперейшинс" по факту возможного уклонения от уплаты налогов. Однако дальнейшее расследование фактически приостановилось. Журналисты связывают это с возможным вмешательством народного депутата Игоря Копытина, который, вероятно, лоббировал интересы компаний Романа Милешко в органах государственной власти, в частности в Государственной авиационной службе, о чем свидетельствуют ранее обнародованные документы.

Стоит напомнить, что компании Милешко неоднократно фигурировали в расследованиях о несоблюдении сроков выполнения оборонных контрактов, уменьшении объемов работ и установке потенциально опасного оборудования на боевые вертолеты. Некоторые из них также связаны с подрядчиками, которые имеют контакты в РФ или ранее работали с российскими структурами.

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