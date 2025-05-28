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Компанії авіабізнесмена Мілешка підозрююють у несплаті в бюджет 400 млн гривень: що відомо

Середа 28 травня 2025 12:02
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Компанії авіабізнесмена Мілешка підозрююють у несплаті в бюджет 400 млн гривень: що відомо Фото: компанії авіабізнесмена Мілешка підозрююють у несплаті в бюджет 400 млн гривень (constantaairline.com)
Автор: Олександр Мороз

Журналісти-розслідувачі виявили ознаки ймовірного ухилення від сплати податків у діяльності компаній, підконтрольних авіабізнесмену Роману Мілешку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали журналістського розслідування.

Йдеться про ТОВ "Нзоперейшінс" та ПрАТ Авіакомпанія Константа, які демонструють рекордні фінансові показники на тлі аномально низьких витрат на оплату праці.

За офіційними даними, у 2024 році "Авіакомпанія Константа" витратила на зарплати 32,9 млн грн, а ТОВ "Нзоперейшінс" - 33,5 млн грн. Утім, обсяги їхньої діяльності не співмірні з такими сумами. За перший рік війни дохід першої фірми зріс на 14%, а другої на рекордні - 4 138 %.

Середньомісячна зарплата в обох компаніях - всього від 14 до 22 тисяч грн, що є аномально низьким показником для авіагалузі, де працівники мають проходити сертифікацію, володіти технічною англійською і нести високу відповідальність.

Для порівняння найбільш відомі компанії галузі "Скайап" та "Українські вертольоти" в тому ж 2024 році витратили на оплату праці кожна понад 1 млрд грн, а середні зарплати у таких самих спеціалістів сягають 98–172 тисяч грн щомісячно.

Тобто у 5-8 разів більші, ніж у компаніях Романа Мілешка, що може свідчити про використання схем ухилення від сплати податків, зокрема виплати зарплат "у конвертах".

За підрахунками журналістів, за останні три роки під час повномасштабної війни компанії з орбіти Мілешка могли недоплатити державі майже 400 млн грн - з урахуванням податку на доходи фізичних осіб, ЄСВ та військового збору.

У червні 2024 року Бюро економічної безпеки відкрило досудове розслідування щодо ТОВ "Нзоперейшінс" за фактом можливого ухилення від сплати податків. Проте подальше розслідування фактично призупинилося. Журналісти пов’язують це з можливим втручанням народного депутата Ігоря Копитіна, який, вірогідно, лобіював інтереси компаній Романа Мілешка в органах державної влади, зокрема в Державній авіаційній службі, про що свідчать раніше оприлюднені документи.

Варто нагадати, що компанії Мілешка неодноразово фігурували в розслідуваннях щодо недотримання строків виконання оборонних контрактів, зменшення обсягів робіт і встановлення потенційно небезпечного обладнання на бойові гелікоптери. Деякі з них також пов’язані із підрядниками, які мають контакти в РФ або раніше працювали з російськими структурами.

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