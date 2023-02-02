Компания Жеваго. СБУ сообщила о подозрении топ-менеджеру Полтавского ГОКа

"СБУ совместно с Бюро экономической безопасности и Офисом Генерального прокурора сообщили о подозрении одному из топменеджеров Полтавского горно-обогатительного комбината, входящего в состав группы компаний Ferrexpo и принадлежащего беглому украинскому олигарху", - говорится в сообщении правоохранителей.

Как сообщили РБК-Украина источники, подозрение объявлено топ-менеджеру комбината, входящему в состав группы компаний Ferrexpo, которой и владеет миллиардер Жеваго.

В СБУ установили, что из-за действий топ-менеджера предприятие уклонилось от уплаты в госбюджет рентных платежей за пользование недрами месторождения железных руд на сумму около 2 млрд. гривен.

Следствие установило, что должностное лицо на протяжении 2018-2021 годов вносило ложные сведения в официальные документы предприятия. Это и повлекло значительные убытки для государства.

Уголовное производство открыто по двум статьям УКУ:

ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов);

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Выводы комплексных экспертиз, проведенных в ходе досудебного расследования, подтвердили сумму ущерба госбюджету в 2 млрд гривен.

Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Между тем, детективы Бюро экономической безопасности Украины также прокомментировали объявление топ-менеджеру Полтавского ГОКа подозрения и добавили, что способствуют расследованию совместно с Офисом генпрокурора.

Напомним, самого бизнесмена Константина Жеваго задержали 27 декабря прошлого года во Франции.

После чего Офис Генпрокурора совместно с ДБР направили запрос на его экстрадицию в Украину, а уже 5 января французский суд принял решение освободить Жеваго под залог в размере 1 млн евро.

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