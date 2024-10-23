Компания "Укрэнерго" близка к дефолту: в чем причина

Государственная "Укрэнерго" оказалась на грани дефолта из-за необходимости выплаты кредита, который перед войной менеджмент госкомпании брал для расчетов с частными "зелеными" электростанциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН .

В ноябре 2021 года Укрэнерго привлекло за рубежом 825 млн. долларов под 6,875%, что было примерно в 6 раз дороже, чем такие же кредиты привлекают развитые страны.

Первый платеж в 119 млн долларов, а это около 5 млрд грн, "Укрэнерго" должна оплатить на 9 ноября 2024 года, 5 млрд грн – это в 2 раза больше, чем "Укрэнерго" потратила на защитные сооружения за все время войны.

825 млн долларов в 2021-2022 году "Укрэнерго" выплатила десятками частных компаний в качестве погашения долгов, возникших по "зеленому тарифу Клюева".

"Никто не питал иллюзий относительно главных бенефициаров проекта. Это не мелкий бизнес с несколькими ветряными мельницами или солнечными панелями", - говорится в статье.

Это крупные частные энергетические компании, в том числе связанные с предыдущей властью.

"Всех устраивало, что "облигации Кудрицкого" превращают деньги кредиторов в фактически прямые инвестиции в частные компании не самых бедных украинцев. А теперь "Укрэнерго" должно выплатить 5 млрд грн, что почти вдвое больше, чем потрачено (2,9 млрд грн) на строительство защитных сооружений на подстанциях. Откуда тогда возьмется ресурс, чтобы эту защиту все же устанавливать, понимая, что скоро зима и атаки врага на нашу инфраструктуру, скорее всего, усилятся? Эти вопросы остаются риторическими", - говорится в статье.