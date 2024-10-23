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Компанія "Укренерго" близька до дефолту: у чому причина

Середа 23 жовтня 2024 12:53
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Компанія "Укренерго" близька до дефолту: у чому причина Фото: "Укренерго" близька до дефолту (facebook.com/Алена_Дворянчикова)
Автор: Олександр Мороз

Державна "Укренерго" опинилася на межі дефолту через необхідність виплати кредиту, який перед війною менеджмент держкомпанії брав для розрахунків з приватними "зеленими" електростанціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

В листопаді 2021 року Укренерго залучило за кордоном 825 млн доларів під 6,875%, що було приблизно в 6 разів дорожче, ніж такі ж кредити залучають розвинені країни.
Перший платіж у 119 млн доларів, а це близько 5 млрд грн, "Укренерго" повинна сплатити на 9 листопада 2024 року, 5 млрд грн – це в 2 рази більше ніж "Укренерго" витратила на захисні споруди за весь час війни.

825 млн доларів у 2021-2022 році "Укренерго" виплатила десятками приватних компаній як погашення боргів, що виникли по "зеленому тарифу Клюєва".

"Ніхто не мав ілюзій стосовно головних бенефіціарів проєкту. Це не дрібний бізнес з кількома вітряками чи сонячними панелями", - йдеться в статті.

Це великі приватні енергетичні компанії, в тому числі пов’язані з попередньою владою.

"Всіх влаштовувало, що "облігації Кудрицького" перетворюють гроші кредиторів у фактично прямі інвестиції в приватні компанії не найбідніших українців. А тепер "Укренерго" повинно виплатити 5 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж витрачено (2,9 млрд грн) на будівництво захисних споруд на підстанціях. Звідки тоді візьметься ресурс, щоб цей захист все ж таки встановлювати, розуміючи, що скоро зима і атаки ворога на нашу інфраструктуру, скоріш за все, посиляться? Ці запитання лишаються риторичними", - йдеться в статті.

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