ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Німеччина може збільшити імпорт газу із США, - міністр

Новини » Політика    22.01.2019 - 16:31
Німеччина може збільшити імпорт газу із США, - міністр
Фото: Петер Альтмаєр (wikimedia.org)

Міністр економіки Німеччини запросив американських експортерів СПГ на конференцію інвесторів у лютому

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр заявив, що ФРН буде готовою до збільшення імпорту газу із США. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Handelsblatt.

"У суперечці щодо німецько-російського газопроводу Nord Stream 2 Альтмаєр хоче зробити крок назустріч Сполученим Штатам. Країна зацікавлена у дебатах, які стосуються безпеки поставок до Німеччини, сказав Альтмайер. Незважаючи на те, що Росія була надійним партнером у постачанні газу, СПГ може бути альтернативою, оскільки зростає попит. Тому він запросив американських експортерів СПГ на конференцію інвесторів у лютому", - йдеться у матеріалі.

Міністр розповів, що "Північний потік-2" на 11 млрд доларів - це спільний проект російського "Газпрому" і п'яти західних енергетичних компаній: австрійської нафтової компанії OMV, німецького хімічного гіганта BASF-Wintershall, німецького енергетичного концерну Uniper, французької компанії Engie і британсько-голландської Royal Dutch Shell.

Нагадаємо, Конгрес США навесні 2019 року розгляне новий закон про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Закон дозволить Вашингтону накладати фінансові санкції на осіб, які інвестують кошти у будівництво російських експортних трубопроводів. 

Раніше посол США в Берліні Річард Гренелл відправив листа німецьким компаніям, які беруть участь в проекті газопроводу "Північний потік-2".

Туск: договір Франції та Німеччини не має зашкодити інтеграції в Європі У Німеччині обрали нового лідера ХСС
Новини України Сполучені Штати АмерикиГерманияСеверный поток-2СПГ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся