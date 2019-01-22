Німеччина може збільшити імпорт газу із США, - міністр

Фото: Петер Альтмаєр (wikimedia.org)

Міністр економіки Німеччини запросив американських експортерів СПГ на конференцію інвесторів у лютому

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр заявив, що ФРН буде готовою до збільшення імпорту газу із США. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Handelsblatt.

"У суперечці щодо німецько-російського газопроводу Nord Stream 2 Альтмаєр хоче зробити крок назустріч Сполученим Штатам. Країна зацікавлена у дебатах, які стосуються безпеки поставок до Німеччини, сказав Альтмайер. Незважаючи на те, що Росія була надійним партнером у постачанні газу, СПГ може бути альтернативою, оскільки зростає попит. Тому він запросив американських експортерів СПГ на конференцію інвесторів у лютому", - йдеться у матеріалі.

Міністр розповів, що "Північний потік-2" на 11 млрд доларів - це спільний проект російського "Газпрому" і п'яти західних енергетичних компаній: австрійської нафтової компанії OMV, німецького хімічного гіганта BASF-Wintershall, німецького енергетичного концерну Uniper, французької компанії Engie і британсько-голландської Royal Dutch Shell.

Нагадаємо, Конгрес США навесні 2019 року розгляне новий закон про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Закон дозволить Вашингтону накладати фінансові санкції на осіб, які інвестують кошти у будівництво російських експортних трубопроводів.

Раніше посол США в Берліні Річард Гренелл відправив листа німецьким компаніям, які беруть участь в проекті газопроводу "Північний потік-2".