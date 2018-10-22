Меркель готова підтримати будівництво американського СПГ-терміналу, - WSJ

Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)

Підтримка владою Німеччини проекту будівництва терміналу , можливо, захистить від американських санкцій трубопровід "Північний потік-2"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель має намір надати державну підтримку проекту будівництва в місті Штаде в гирлі Ельби терміналу для прийому скрапленого природного газу (СПГ) з США. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Wall Street Journal.

За даними видання, про готовність підтримати проект Меркель заявила на зустрічі з групою депутатів Бундестагу.



В середині жовтня за підтримкою до влади Німеччини звернулося керівництво міжнародного консорціуму, який планує побудувати термінал поряд з Гамбургом, забезпечивши його підключенням до газових мереж Німеччини.



На думку ряду економістів, проект вартістю близько 500 млн євро відноситься до числа неокупаємих, так як поставлений з Росії газ обходиться дешевше. А потреби в СПГ, як випливає з дослідження Кельнського університету, можуть бути покриті за рахунок вже існуючого терміналу в Нідерландах.



В ході зустрічі з парламентаріями, Меркель, як повідомляють джерела WSJ, також визнала, що новий СПГ-термінал на протязі багатьох років потребуватиме підтримки з боку держави. Тим не менш, намір підтримати проект Меркель оцінює не як свою поразку, але стратегічне рішення, здатне окупитися в довгостроковій перспективі.

Зокрема, джерела WSJ зазначають, що підтримка владою Німеччини проекту будівництва терміналу, здатного приймати СПГ із США, може згладити суперечності між Берліном і Вашингтоном і, можливо, захистити від американських санкцій трубопровід "Північний потік-2", по якому в країну буде надходити газ з Росії.



В якій саме формі може бути надана держпідтримка - виплата субсидій, надання позик, кредитів або гарантій, захист вкладень інвесторів і так далі - поки невідомо. Однак джерела WSJ стверджують, що принципове рішення про якнайшвидшому розгляді заявки владою Німеччини вже прийнято.



За словами генерального директора LNG Stade Манфреда Шуберта, в разі отримання фінансування до кінця поточного року, термінал може бути введений в експлуатацію до 2023 році.

Нагадаємо, польська державна компанія PGNiG підписала два довгострокових контракту на постачання СПГ з американськими компаніями Calcasieu Pass Global Venture і Venture Global LNG Plaquemines.

За словами віце-президента PGNiG з комерційних питань Мачея Воняка, компанія пропонує клієнтам газ з різних джерел і напрямків, включаючи ЗПГ з Катару, США або Норвегії, газ з європейських ринків і газ, який видобуває PGNiG в Польщі.