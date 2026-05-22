Компания SpaseX отменила попытку запустить ракету Starship: в чем причина

Планировалось, что Starship совершит свой 12 полет с космодрома компании SpaceX в Южном Техасе, более известного как Starbase. Но в последнюю минуту перед запуском, который неоднократно переносился, менеджер по коммуникациям SpaseX Дэн Хоут сказал, что попытка перенесена.

"Мы рассчитываем предпринять еще одну попытку полета завтра, но, разумеется, следите за нашими сообщениями в соцсетях", - добавил он.

Что пошло не так

Изначально запуск Starship планировался на 19:00 по местному времени (02:00 по Киеву). Позже взлет перенесли на 19:30.

После борьбы с непогодой, в самый последний момент над стартовой площаткой установилось ясное небо, что позволило SpaseX назначить старт в конце 90-минутного стартового окна.

Однако дальше, когда таймер обратного отчета приблизился к отметке в одну минуту - серия автоматических блокировок начала сбивать систему.

Дэн Хоут перечислил несколько проблем, которые привели к приостановке полета:

неполадка с топливопроводом, прикрепленному к Starship;

неисправность датчика на ракетной башне;

и, по всей видимости, проблема с системой водяного орошения.

На данный момент неясно, какая именно из этих проблем - все мои одна - вынудили компанию отказаться от запуска, но ясно одно - еще одна попытка может быть завтра в 18:15, если инженеры устранят вышеперечисленные ошибки.

Помимо этого, SpaceX может понадобиться пополнить запасы топлива и окислителя в массивных баках, которые окружают стартовую площадку, чтобы быть готовой к следующей попытке.

"Новая ракета, новая стартовая площадка - мы много узнаем об этих системах, когда запускаем их впервые, и мы не можем устранить все эти неполадки в последние секунды перед стартом. Но это, по сути, превращает все это в генеральную репетицию", - добавил Хуот.

Отметим, что эта миссия, первая за несколько месяцев, ознаменует долгожданный дебют модернизированной версии аппарата, получившей название Version 3 или V3. В прошлом году у SpaseX возникло несколько проблем с прототипом Starship V2.