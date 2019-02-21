Компанія Samsung представила перший у світі гнучкий смартфон

У смартфона шість камер і діагональ екрану 7,3 дюйма

Компания Samsung представила в среду новые флагманские смартфоны, среди которых - Samsung Galaxy Fold, который оснащен первым в мире сгибающимся безрамочным экраном Infinity Flex Display. Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

У смартфона есть шесть камер и диагональ экрана в разложенном виде - 7,3 дюйма. Аппарат способен складываться в компактное устройство диагональю 4,6 дюйма.

Кроме того, Samsung разработала экран, который почти вдвое тоньше экранов обычных смартфонов. Внутренний экран Fold способен складываться пополам.

На фронтальной панели телефона в сложенном состоянии есть сенсорный экран (cover display). С его помощью можно совершать вызовы, отвечать на текстовые сообщения, пользоваться приложениями. Когда смартфон раскрывается он работает как планшет.

Galaxy Fold оснащен сканером отпечатков пальцев на торце корпуса - там обычно находится большой палец пользователя. Из шести камер смартфона три расположены на его задней панели, две - на внутренней стороне, одна - на лицевой.

Фото: Samsung Galaxy Fold (Пресс-служба Samsung)

У Galaxy Fold 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб или 1 Тб встроенной. Также в смартфоне установлена специально разработанная сложная система питания с двумя аккумуляторами. Устройство способно подзаряжаться и одновременно подзаряжать другие мобильные устройства благодаря технологии беспроводной обратной зарядки.

Galaxy Fold разработан в четырех цветовых решениях - Space Silver, Cosmos Black, Martian Green и Astro Blue. Смартфон будет доступен для предзаказа во втором квартале 2019 года. Стоимость в США 1,98 тыс. долларов.

Напомним, летом 2018 года суд Техаса (США) применил штрафные санкции в отношении южнокорейской компании Samsung на 400 миллионов долларов. Компания была признана виновной в нарушении патента Корейского института передовых технологий (KAIST IP US).