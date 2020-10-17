Компанія-розробник вакцини від коронавірусу анонсувала закінчення випробувань

Американська компанія Pfizer, яка займається розробкою вакцини від коронавірусу, розраховує підбити підсумки частини випробувань і дізнатися, чи ефективний створений препарат, до кінця жовтня. Використання вакцини може початися в кінці листопада або в грудні.

Про це йдеться в листі Альберта Бурла, головного виконавчого директора компанії.

Він зазначає. що заявка на використання вакцини може бути подана регулюючим органам вже третього тижня листопада. До цього моменту компанія розраховує упевнитися в безпеці застосування препарату. Використання вакцини може початися в кінці листопада або в грудні.

У випробуваннях вакцини Pfizer беруть участь близько 44 тисяч добровольців. Бурла запевнив, що заявка на використання препарату не буде подана, якщо вона виявиться небезпечною.

мериканська компанія Johnson & Johnson призупинила випробування вакцини від коронавірусу. До цього компанія уклала контракт з Євросоюзом на поставку вакцини від COVID-19.

Пізніше американська фармацевтична компанія Eli Lilly також призупинила випробування ліків від коронавірусу за допомогою антитіл через можливі проблем з безпекою.

За даними ВООЗ, у світі вісім компаній знаходяться на фінальній стадії розробки вакцини від COVID-19. Україна веде переговори з такими компаніями, як Moderna, Synova, Johnson & Johnson, Pfizer і AstraZeneca.