Компанія з ОАЕ купила 3 тонни золота у Венесуели

Noor Capital пообіцяла утриматися від операцій з Венесуелою до стабілізації ситуації в країні

Компания Noor Capital из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) купила 21 января 3 тонны золота у Центробанка Венесуэлы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

В Noor Capital подчеркнули, что провели с Банком Венесуэлы только одну сделку, которая соответствует всем международным стандартам и законам.

"Операции ЦБВ и Noor Capital осуществлялись в соответствии с четко прописанными коммерческими контрактами", - говорится в сообщении.

В компании также пообещали воздержаться от сделок с Венесуэлой до тех пор, пока ситуация в стране не стабилизируется.

В Noor Capital добавили, что их отношения с Центробанком Венесуэлы были исключительно коммерческими.

Ранее СМИ сообщали, что ЦБ Венесуэлы намерен продать в ОАЭ 15 тонн золота за евро и якобы начал продавать золото 26 января.

Напомним, правительство США предупредило президента Венесуэлы Николаса Мадуро о последствиях "вопиющих" актов запугивания, и призвало другие страны не участвовать в сделках по приобретению золота и нефти.