Компания "Нафтогаз" объявила о выходе из дефолта

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, были произведены необходимые платежи по еврооблигациям 2022/26 в соответствии с условиями реструктуризации. Это позволило "Нафтогазу" выйти из дефолта.

"Таким образом, сегодня "Нафтогаз" вышел из дефолта", - написал он.

Напомним, в июле 2022 года НАК "Нефтегаз" в последний день льготного периода не выплатил бондхолдерам долги по облигациям и вошел в технический дефолт.

При этом держатели евробондов "Нефтегаза" отказались соглашаться на отсрочку выплат на два года. Это значило, что компании необходимо было до конца выплатить 335 млн. долларов тела долга (по выпуску 2022 года) и 45 млн. евро процентов (по выпуску 2024 года).

Тогда в "Нафтогазе" заявили, что имеют на счетах достаточно средств для выплат по еврооблигациям. Однако, чтобы провести эти выплаты, "Нафтогаз" должен был получить согласование правительства.

Компания "Нефтегаз"

В июле 2020 года Кабинет министров утвердил компанию ООО "ГК "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" на рынке природного газа. Компания выиграла конкурс и будет поставлять газ потребителям, которые не смогли заключить контракт.

Первоначально цены поставщика последней надежды были значительно выше рыночных. Однако правительство изменило порядок формирования цены для ПОН.

"Нефтегаз" поставляет газ бытовым клиентам в качестве ПОН по стандартной цене 7,96 гривен за кубометр. Кроме того, во время войны повышать цену на газ запрещено.

В конце июля "Нафтогаз" сообщил об окончании обязанностей поставщика "последней надежды". Как отметили в компании, законом установлено, что поставщик "последней надежды" определяется Кабинетом министров сроком три года по результатам конкурса.

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