Компанія, якій "Енергоатом" продав струм дешевше населення, заробила на перепродажі струму 800 млн гривень

"В 2020 році дочірня компанія державної "Укрзалізниці" ТОВ "Енерго Збут Транс" реалізувала стороннім компаніям, не пов’язаним з залізничним транспортом, 388,5 млн кВт-годин електроенергії", - повідомило видання.

Стороннім компаніям, не пов’язаним з "Укрзалізницею", було реалізовано електроенергії на суму 644,1 млн грн. Ще на 123,8 млн грн компанія продала електроенергії на організованих сегментах ринку РДН, ВДР і БР.

"Енерго Збут Транс" створено в листопаді 2018 року для забезпечення потреб "Укрзалізниці" в електричній енергії. В 2020 році дохід компанії склав 6,9 млрд грн, чистий прибуток - 5,3 млн грн. 100% статутного капіталу компанії належить ТОВ "Збут Енерджи ЛТД", яке в свою чергу на 100% належить АТ "Укрзалізниця".

30 вересня державний "Енергоатом" продав постачальнику УЗ великий обсяг електроенергії вдвічі дешевше ринку. Було продано 450 МВт за ціною 1 105 грн за МВт-год. При цьому ринкова ціна складає 2076 грн/МВт/година, а населення платить тариф 1400 МВт/година.