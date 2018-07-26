Hyperloop під час випробувань встановив рекорд швидкості

Новини Телеком & IT 26.07.2018 - 07:47
Ілюстративне фото (h-twitter.com-WillPowel)
Ілюстративне фото (h-twitter.com-WillPowel)

Команда з Мюнхена змогла встановити рекорд швидкості своєю випробувальною капсулою

Під час змагань у Каліфорнії, які проводила компанія SpaceX серед університетських команд, Мюнхенські студенти-інженери з Warr Hyperloop встановили рекорд швидкості. Про це повідомляє BBC

На випробувальній трасі довжиною в 1,2 км капсула команди з Мюнхена змогла досягти швидкість у 457 км/год. Перемога була зі значним відривом, бо швидкість їх найближчих конкурентів досягнула лише 141,5 км/год. 

Ідея змагань ставить за мету вдосконалювання технології, яку зможуть в майбутньому використовувати в основі подальшої розробки швидкісних транспортних систем.

Ілон Маск особисто був присутній під час проведення змагань й поспілкувався з командами. 

Нагадаємо, чиновники України заявили, що квиток на український Hyperloop буде коштувати дешевше, ніж на звичайний залізничний потяг чи літак. Поки мова йде тільки про вантажоперевезення і реальна ціна квитка для пасажирських перевезень ще не прораховувалася.

 

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Теги:  технології,  SpaceX  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС