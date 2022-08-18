Компанія Буткевича стала почесним спонсором команди Усика в реванші з Джошуа

Як відомо, 17 серпня у Джидді (Саудівська Аравія) відбулася прес-конференція напередодні боксерського поєдинку Олександра Усика проти Ентоні Джошуа, на кону якого титули WBO, WBA, IBF та IBO. У складі команди підтримки Олександра Усика був й Геннадій Буткевич.

"Я дякую всім партнерам, які підтримують нас і допомогли сьогодні моїй команді бути тут. Це історичний бій - як для моєї кар’єри, так і для всієї країни. І я щасливий, що поруч з нами люди та компанії, які підтримують нас уже протягом тривалого часу. Партнерство крізь роки - цінне своєю незмінністю та взаємоповагою. Наша співпраця - це не спонсорство, це вже дружба, яка розпочалася з любові до великого боксу", - прокоментував підтримку Буткевича Олександр Усик.

Своєю чергою, Буткевич заявив, що велика честь підтримувати Усика у його кар’єрі. Йог перемога - це перемоги всієї країни, а його виступи на рингу - демонстрація того, наскільки сильними, витривалими є українці, якими сміливими вони є, які вони борці.

"Олександр несе по світу славу про нашу країну та піднімає українське питання на міжнародному рівні. Сьогодні під час пресконференції у Джидді я бачив стільки поваги й захвату в очах у присутніх. Ось такі емоції викликають українці у світі. Визнання українців триває. І цей бій - теж про це", - додав Геннадій Буткевич.

Трансляція вечора боксу в Україні буде безкоштовною. Протягом усієї трансляції буде відкрито збір коштів на потреби ЗСУ.

Усик разом з партнерами мають на меті зібрати 1 мільйон доларів, за який буде придбано 100 автівок для захисників та захисниць України. Якщо сума донатів перевищить 1 мільйон доларів, частина коштів буде витрачена на продуктові набори, які будуть передані ВПО та людям, які потребують допомоги.

Нагадаємо, Геннадій Буткевич - український бізнесмен, співвласник корпорації "АТБ", а також засновник інвестиційної компанії BGV Group Management, яка розвиває бізнеси та проєкти в секторах видобутку, переробки, енергоефективності, ритейлу та девелопменту.