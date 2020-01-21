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Boeing намагається отримати кредит на покриття збитків від виведення з експлуатації 737 Max

Новини » В світі     21.01.2020 - 06:11
Boeing намагається отримати кредит на покриття збитків від виведення з експлуатації 737 Max
Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

Переговори ведуться з банками Merrill Lynch, Bank of America і J.P. Morgan

Компанія Boeing намагається отримати кредит в розмірі 10 млрд доларів або більше, оскільки компанія зазнає великих збитків через дві авіакатастрофи Boeing 737 Max. Про це повідомляє CNBC з посиланням на власні джерела.

Переговори ведуться з банками Merrill Lynch, Bank of America і J.P. Morgan.

Компанія вже отримала 6 млрд доларів позики, виплативши 5,6 млрд як компенсацію різним авіакомпаніям, котрі були змушені припинити експлуатацію літаків Boeing 737 Max.

Нагадаємо, компанія Boeing знала про проблеми з лайнером 737 MAX більше ніж за рік до першого краху літаків такого типу. За даними джерел, у компанії знали про збої в системі оповіщення пілотів про несправності датчиків кута атаки в цих лайнерах більш ніж за рік до аварії в Індонезії в листопаді 2018 року. Проблема полягає в тому, що ця система оповіщень не працювала на 737 MAX так, як на більш ранніх моделях літаків. Однак, як пише WSJ, невідомо, чи могла ця система запобігти катастрофи.

Раніше корпорація Boeing виявила нову проблему в програмному забезпеченні для літаків 737 Max. Її виявили в ході технічного огляду пропонованого поновлення для заземленого Boeing 737 MAX в штаті Айові . Офіційні особи заявили, що проблема пов'язана з функцією моніторингу включення програмного забезпечення, яка перевіряє правильність роботи деяких системних моніторів.

Також Boeing заявив про успішне оновлення програмного забезпечення літаків 737 MAX для усунення загрози потенційних авіакатастроф.

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