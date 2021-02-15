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Компанії-монополісти створювали бар'єри для зміни споживачем постачальника газу, - ОП

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 лютого 2021 17:38
Компанії-монополісти створювали бар'єри для зміни споживачем постачальника газу, - ОП Фото: Юлія Свириденко (president.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Компанії-монополісти роздрібного ринку газу створювали штучні бар'єри для споживачів, що перешкоджали їх переходу до інших постачальників газу.

Про це під час Всеукраїнського форуму" Україна 30. Платіжка" заявила заступник керівника Офісу президента Юлія Свириденко.

"Ми побачили, що споживачі недостатньо активно змінювали постачальників, що створювалися штучні бар'єри для переходу від одного постачальника до іншого, це все зафіксовано, у платіжках не вказувалися EIC-коди, інша інформація, яка не давала можливості переходу", - зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, 76% на роздрібному ринку газу займають так звані природні монополії газзбуту.

Всеукраїнський Форум «Україна 30. Платіжка». День 1

Темами заходу стануть тарифна політика на газ, водопостачання, теплову та електроенергію, а також — курс України на енергетичну незалежність. Українські посадовці та міжнародні експерти обговорять тарифи на комунальні послуги, причини та передумови зростання цін, вдосконалення ринку, а також — вплив тимчасової окупації Донецької та Луганської областей та Криму на вартість тарифів. Прямі трансляції проходитимуть на сайті: https://ukraine30.com/platizhka На нашому Youtube-каналі: youtube.com/channel/UC7ThkuaEYwKIoKWWBKN3Hmw I на Facebook Всеукраїнський Форум Україна 30 Приєднуйтесь до нас: Instagram: instagram.com/forumukraine30 Twitter: twitter.com/forumukraine30 Telegram: https://t.me/forum_ukraine30 #forum_ukraine30 #україна30 #платіжка

Posted by Всеукраїнський Форум Україна 30 on Sunday, February 14, 2021

"Ми побачили, що компанії-монополії почали зловживати своїм становищем, у розрізі регіонів почали встановлювати маржу від 25 до 44% у порівнянні з ціною НАК "Нафтогаз". Лише 5 країн ЄС мають такий же показник монополізації ринку, як в Україні. І ми отримали ще одне підтвердження, що монополісти зловживають своїм монопольним становищем. АМКУ проводить розслідування, відкриті конкретні справи, 18 облгазів в 15-ти областях були оштрафовані на 380 млн грн", - додала Юлія Свириденко.

Нагадаємо, з 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу для населення, і всі споживачі можуть самостійно обирати постачальника газу.

Як раніше повідомлялося, Кабінет міністрів прийняв постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр.

При цьому, деякі постачальники встановили ціну навіть нижче - в лютому в рамках тарифного плану "Місячний" ціна газу для населення НАК "Нафтогаз України" - 6,86 грн/куб. м з ПДВ.

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