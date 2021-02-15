Компании-монополисты создавали барьеры для смены потребителем поставщика газа, - ОП
Компании-монополисты розничного рынка газа создавали искусственные барьеры для потребителей, что препятствовали их переходу к другим поставщикам газа.
Об этом во время Всеукраинского форума" Украина 30. Платежка" заявила замруководителя Офиса президента Юлия Свириденко.
"Мы увидели, что потребители недостаточно активно меняли поставщиков, что создавались искусственные барьеры для перехода от одного поставщика к другому, это все зафиксировано, в платежках не указывались EIC-коды, другая информация, которая не давала возможности перехода", - отметила Юлия Свириденко.
По ее словам, 76% на розничном рынке газа занимают так называемые естественные монополии газсбыты.
Всеукраїнський Форум «Україна 30. Платіжка». День 1
Темами заходу стануть тарифна політика на газ, водопостачання, теплову та електроенергію, а також — курс України на енергетичну незалежність. Українські посадовці та міжнародні експерти обговорять тарифи на комунальні послуги, причини та передумови зростання цін, вдосконалення ринку, а також — вплив тимчасової окупації Донецької та Луганської областей та Криму на вартість тарифів. Прямі трансляції проходитимуть на сайті: https://ukraine30.com/platizhka На нашому Youtube-каналі: youtube.com/channel/UC7ThkuaEYwKIoKWWBKN3Hmw I на Facebook Всеукраїнський Форум Україна 30 Приєднуйтесь до нас: Instagram: instagram.com/forumukraine30 Twitter: twitter.com/forumukraine30 Telegram: https://t.me/forum_ukraine30 #forum_ukraine30 #україна30 #платіжкаPosted by Всеукраїнський Форум Україна 30 on Sunday, February 14, 2021
"Мы увидели, что компании-монополии начали злоупотреблять своим положением, в разрезе регионов начали устанавливать маржу от 25 до 44% по сравнению с ценой НАК "Нафтогаз". Лишь 5 стран в ЕС имеют такой же показатель монополизации рынка, как в Украине. И мы получили еще одно подтверждение, что монополисты злоупотребляют своим монопольным положением. АМКУ проводит расследования, открытые конкретные дела, 18 облгазов в 15-ти областях были оштрафованы на 380 млн грн", - добавила Юлия Свириденко.
Напомним, с 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа для населения, и все потребители могут самостоятельно выбирать поставщика газа.
Как ранее сообщалось, Кабинет министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.
При этом, некоторые поставщики установили цену даже ниже - в феврале в рамках тарифного плана "Месячный" цена газа для населения НАК "Нафтогаз Украины" - 6,86 грн/куб.м с НДС.