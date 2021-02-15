Компании-монополисты создавали барьеры для смены потребителем поставщика газа, - ОП

"Мы увидели, что потребители недостаточно активно меняли поставщиков, что создавались искусственные барьеры для перехода от одного поставщика к другому, это все зафиксировано, в платежках не указывались EIC-коды, другая информация, которая не давала возможности перехода", - отметила Юлия Свириденко.

По ее словам, 76% на розничном рынке газа занимают так называемые естественные монополии газсбыты.

Всеукраїнський Форум «Україна 30. Платіжка». День 1 Темами заходу стануть тарифна політика на газ, водопостачання, теплову та електроенергію, а також — курс України на енергетичну незалежність. Українські посадовці та міжнародні експерти обговорять тарифи на комунальні послуги, причини та передумови зростання цін, вдосконалення ринку, а також — вплив тимчасової окупації Донецької та Луганської областей та Криму на вартість тарифів. Прямі трансляції проходитимуть на сайті: https://ukraine30.com/platizhka На нашому Youtube-каналі: youtube.com/channel/UC7ThkuaEYwKIoKWWBKN3Hmw I на Facebook Всеукраїнський Форум Україна 30 Приєднуйтесь до нас: Instagram: instagram.com/forumukraine30 Twitter: twitter.com/forumukraine30 Telegram: https://t.me/forum_ukraine30 #forum_ukraine30 #україна30 #платіжка Posted by Всеукраїнський Форум Україна 30 on Sunday, February 14, 2021

"Мы увидели, что компании-монополии начали злоупотреблять своим положением, в разрезе регионов начали устанавливать маржу от 25 до 44% по сравнению с ценой НАК "Нафтогаз". Лишь 5 стран в ЕС имеют такой же показатель монополизации рынка, как в Украине. И мы получили еще одно подтверждение, что монополисты злоупотребляют своим монопольным положением. АМКУ проводит расследования, открытые конкретные дела, 18 облгазов в 15-ти областях были оштрафованы на 380 млн грн", - добавила Юлия Свириденко.