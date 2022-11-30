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Как можно быстрее и эффективнее. США сосредоточены на предоставлении Украине ПВО, - Блинкен

Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки, как отметил госсекретарь Энтони Блинкен, сосредоточены на том, чтобы предоставить Украине как можно быстрее и эффективнее системы ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам Блинкена, США работают над тем, чтобы Украина получила как можно быстрее системы ПВО, а ВСУ прошли соответствующую подготовку для их использования.

"У нас очень продуманный процесс, начатый министром обороны Ллойдом Остином во время встречи в формате "Рамштайн", которая регулярно проходит для того, чтобы убедиться, что украинцы получают то, что им нужно, и тогда, когда им это нужно", - добавил он.

Несмотря на то, что Блинкен не уточнял, предоставит ли США Украине ПВО Patriot, он отметил, что США работают над тем, чтобы у украинцев "имелись самые эффективные системы для борьбы с угрозой, с которой они сталкиваются".

"Недавно, например, мы предоставили им очень эффективную систему под названием NASAMS, которую они очень эффективно используют. До этого, конечно, у нас была система HIMARS, которую они очень эффективно использовали как на юге, так и на востоке Украины", - добавил госсекретарь.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам спикера Минобороны США Пета Райдера, Штаты пока не планируют поставлять батареи Patriot в Украину.

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