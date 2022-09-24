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Как можно меньше и позже. В Польше раскритиковали немецкую помощь Украине

Фото: Збигнев Рау, министр иностранных дел Польши (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Польша упрекнула Берлину из-за нежелания поддержать Киев по многим вопросам. По позиции Варшавы "кто дает быстро, тот дает дважды".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на PAP.

"Мы (польская сторона, - ред.) исходим из того, что если помогаем, то пытаемся сделать это как можно больше, максимально усилить позиции Украины и сделать это как можно скорее, по англосаксонскому принципу "кто дает быстро, тот дает дважды", - заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

По мнению министра, Берлин пытается сделать все, чтобы отношения с Москвой ослаблялись как можно меньше.

"У меня, наоборот, создается впечатление, что немецкая политика состоит в том, чтобы оказывать эту помощь как можно меньше и позже. Почему? Я думаю, что они хотят, чтобы отношения с Россией ослаблялись как можно меньше", - отметил Рау.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Германия недавно объявила о передаче Украине дополнительных гаубиц и ракетных систем залпового огня. В то же время вопрос передачи танков и бронетранспортеров, на которых настаивает Киев, до сих пор не сдвинулся с места.

Также недавно Берлин объяснил, почему не решается на передачу танков Украине.

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