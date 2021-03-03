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У Полтавській області викрили масштабну схему на ремонт аеропорту

Новость на русском → Полтава, Середа 03 березня 2021 10:15
У Полтавській області викрили масштабну схему на ремонт аеропорту Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Служба безпеки України викрила в Полтавській області схему розкрадання бюджетних грошей, які були виділені на реконструкцію об'єктів критичної інфраструктури. Угода завдала збитків державі на понад 7,3 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, колишні чиновники облдержадміністрації уклали договір з представниками комерційної структури на проведення капітального ремонту декількох об'єктів, у тому числі Аеропорту-Полтава. Підрядники частково виконали роботи, а отриману "різницю" вони привласнювали собі.

"Для реалізації угоди учасники протиправної схеми (підрядники, - ред.) вносили недостовірні відомості в акти виконаних робіт", - йдеться в повідомленні.

Також правоохоронці виявили те, що комерційна структура порушувала податкове законодавство. Це призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

СБУ направила до суду обвинувачення по відношенню керівника комерційної структури за ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України, а також посадової особи структурного підрозділу облдержадміністрації, який відповідав за технічний нагляд, за ч. 2 ст. 367 КК України.

Нагадаємо, СБУ спіймала на хабарі в 1 млн гривень керівника одного з районних підрозділів Державної податкової інспекції у Тернопільській області. Правоохоронці повідомили йому про підозру.

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