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Три людини. Зеленський визначив уповноважених коментувати зовнішню політику України

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Середа 22 грудня 2021 16:52
Три людини. Зеленський визначив уповноважених коментувати зовнішню політику України Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський видав указ, який визначає перелік посад, які можуть офіційно коментувати зовнішню політику держави. У визначеному переліку президент, глава уряду та міністр закордонних справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

"Установити, що з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише президент України, прем’єр-міністр України і міністр закордонних справ України", - йдеться в указі глави держави.

Коментарі та заяви інших осіб, незалежно від займаної посади, не будуть вважатися офіційною позицією України.

Зеленський своїм указом також зобов'язав державні органи погоджувати з Міністерством закордонних справ:

  • підготовку закордонних візитів;
  • офіційні заяви та коментарі щодо зовнішньої політики;
  • ініціативи щодо набуття Україною членства в НАТО, ЄС та інших організаціях та об'єднаннях;
  • підготовку міжнародних двосторонніх чи багатосторонніх документів;
  • пропозиції щодо кандидатур для призначення представниками України в статутних та інших органах міжнародних організацій;
  • проведення міжнародних консультацій, переговорів, зустрічей, бесід;
  • участь у міжнародних консультаціях, переговорах, конференціях, засіданнях.

Крім того, відтепер у складі української делегації на міжнародних переговорах, зустрічах чи конференціях повинні обов'язково бути:

  • прем'єр-міністр - перший заступник або заступник глави МЗС;
  • перший віце-прем'єр, віце-прем'єр - керівник відповідного підрозділу МЗС;
  • міністр - представник МЗС, який обіймає посаду дипломатичного радника у відповідному органі або визначений главою МЗС.

Якщо переговори проводять за межами України, тоді до делегації також включається керівник українського дипломатичного представництва.

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Володимир Зеленський Прем'єр-міністр МЗС
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