У комітеті ВР розглянуть закон щодо інституту авторизованого економічного оператора

Прийняття закону забезпечить підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на зовнішньому та внутрішньому ринку

В парламентском комитете по вопросам налоговой и таможенной политики рассмотрят проект закона, касающийся введения института уполномоченного экономического оператора. Об этом сообщила глава комитета Нина Южанина, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ будет рассмотрен на заседании комитета во вторник, 5 февраля.

"За нашим комитетом есть нерассмотренные четыре законопроекта по Соглашению об ассоциации Украины с ЕС. Мы настойчиво будем работать над тем, чтобы были рассмотрены те проекты, по которым достигнут компромисс между экспертами и членами комитета. Поэтому я приглашаю всех во вторник прибыть на заседание комитета, где будет рассматриваться крайне важный законопроект №7473, касающийся введения института уполномоченного экономического оператора", - сообщила Южанина.

По ее словам, законопроект является важным для украинского бизнеса.

"Я думаю, что мы сможем найти компромисс для его рассмотрения уже в первом чтении и на следующей пленарной неделе. Хотя, этот важный для нашего бизнеса законопроект мы должны рассмотреть еще на этой сессии", - сказала парламентарий.

Следует отметить, что Кабинет министров еще в 2017 году внес в парламент законопроект №7473 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по поводу некоторых вопросов выполнения главы 5 раздела IV Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны".

В пояснительной записке указано, что принятие законопроекта будет способствовать упрощению таможенных формальностей для предприятий с высокой степенью доверия.

"Принятие законопроекта обеспечит повышение конкурентоспособности украинских предприятий на внешнем и внутреннем рынке... Реализация закона положительно повлияет на рынок труда, поскольку законопроект направлен на расширение свободы предпринимательской деятельности, повышение конкурентоспособности украинских предприятий на внешних и внутреннем рынке, что в свою очередь, станет основой для создания новых рабочих мест", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, Южанина ранее призвала Раду на каждой пленарной неделе рассматривать не менее одного законопроекта по вопросам налоговой и таможенной сферы.

РБК-Украина также писало, что в Кабмине заявили о саботаже депутатами Рады евроинтеграционных законов.