На Геруса подали заяву в СБУ за імпорт електроенергії з РФ

Фото: Андрій Герус (РБК-Україна)

На думку депутата, зростаючий імпорт електроенергії РФ загрожує енергонезалежності країни

Депутат Олексій Гончаренко подав заяву в СБУ на голову енергетичного комітету ВР Андрія Геруса "за підривну діяльність проти України через відновлення імпорту електроенергії з РФ". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Гончаренко в Facebook.

"У вересні глава комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус пролобіював поправку в закон про ядерну енергетику. І тепер можна закуповувати імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За фактом з 1 жовтня ми маємо відновлення імпорту електроенергії з Росії. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2400000 кВт-год до 4500000 кВтг на добу", - написав Гончаренко.

На думку депутата, зростаючий імпорт російської електроенергії загрожує енергетичній незалежності країни. І він вважає, що дії Андрія Геруса, пролобіювавшого попраку про відновлення імпорту, є зрадою національних інтересів України, яку має розслідувати СБУ.

"З цього приводу, подав заяву і сподіваюся, що СБУ ретельно проведе розслідування і Герус і Ко будуть покарані за те, що створюють ситуацію, при якій ми можемо втратити енергетичну незалежність", - написав Гончаренко.

Фото: facebook.com/alexeygoncharenko

Нагадаємо, 18 вересня Верховна рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Але з 1 жовтня розпочалося постачання електроенергії з Росії в режимі імпорту.

За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-ч в добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази - до 12 млн кВт-год/добу.

Керівник НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук 7 листопада визнав, що через імпорту електроенергії з РФ, який став можливий завдяки "поправці Геруса", довелося обмежувати виробництво електроенергії на українських станціях.