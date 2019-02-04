В комітеті Ради розглянуть вплив ситуації в Білорусі на Україну

За словами Гопко, це питання є важливим для України

Парламентский комитет по иностранным делам в среду, 6 февраля, рассмотрит вопрос влияния ситуации в Беларуси на безопасность на территории Украины. Об этом во время согласительного совета в ВР сообщила председатель комитета по иностранным делам, нардеп Анна Гопко, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, важным является вопрос о ситуации в Беларуси.

"В среду мы планируем рассмотреть вопрос о том, как ситуация в Беларуси может повлиять на ситуацию с безопасностью в Украине", - заявила Гопко.

Также согласно повестке дня, 6 февраля комитет продолжит рассмотрение вопроса об инвентаризацию украинско-российской договорно-правовой базы.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Государственному пограничному комитету увеличить численность штата пограничников в стране.

"С учетом роста негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой, особенно, оружия, перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность - важнейший фактор", - заявил Лукашенко.

Также Лукашенко озвучил предложения по обеспечению мира в восточных регионах Украины. В частности, Лукашенко предложил отдать Беларуси контроль над российско-украинской границей.