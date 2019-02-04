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Лукашенко доручив збільшити кількість прикордонників у Білорусі

Новини » Політика    04.02.2019 - 12:20
Лукашенко доручив збільшити кількість прикордонників у Білорусі
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Мова йде про створення нових підрозділів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив Державного прикордонного комітету збільшити чисельність штату прикордонників в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента країни.

Зокрема, мова йде про створення нових підрозділів.

"З урахуванням зростання негативних факторів, пов'язаних з незаконною міграцією, наркотрафіком, контрабандою, особливо зброї, перед Держприкордонкомітетом поставлено завдання збільшити до необхідного штатну чисельність. Безпрецедентний крок, але національна безпека - найважливіший фактор", - заявив Лукашенко.

Крім того, повідомляється, що у зв'язку з розширенням штату необхідно посилити мобільні підрозділи прикордонних загонів у резерві, які висуваються на місце в разі загострення ситуації, пояснив президент.

Нагадаємо, раніше Лукашенко озвучив пропозиції по забезпеченню миру в східних регіонах України. Зокрема, Лукашенко запропонував віддати Білорусі контроль над російсько-українським кордоном.

Лукашенко вважає важливим доповнити дипломатичний діалог взаємозв'язками парламентаріїв, представників регіональної влади, громадянського суспільства та експертів.

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