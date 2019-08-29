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Комітет захисту журналістів вимагає у РФ звільнити Сущенка

Новини » Суспільство    29.08.2019 - 02:40
Комітет захисту журналістів вимагає у РФ звільнити Сущенка
Фото: Роман Сущенко (УНІАН)

Заява з'явилася після інформації про звільнення Вишинського

Міжнародна американська незалежна організація "Комітет захисту журналістів" (CPJ) закликала Росію звільнити українського журналіста Романа Сущенка, незаконно ув’язненого в РФ. Про це передає РБК-Україна із посиланням на заяву Комітету.

Повідомлення з'явилося після того, як стало відомо, що з української сторони було ухвалено рішення звільнити з-під варти керівника російського видання "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

"Ми закликаємо російську владу звільнити українського журналіста Романа Сущенка. Журналісти не повинні бути залучені до політичних суперечок між Росією і Україною, і повинні мати можливість вільно і безпечно висвітлювати події", - вважає координатор програми CPJ у Європі і Центральній Азії Гульноза Саїд.

Також організація закликала українську владу зняти звинувачення з Кирила Вишинського. Зазначимо, йому було висунуто звинувачення у державній зраді.

Нагадаємо, на початку серпня український політв'язень, журналіст Роман Сущенко, засуджений у Росії, підписав документи про згоду на відбування свого покарання на території України.

Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою з Парижу. Уже 7 жовтня 2016 роки йому висунули звинувачення в шпигунстві. А 4 червня 2018 року Московський міський суд засудив Сущенка до 12 років ув’язнення в колонії суворого режиму. Верховний суд РФ визнав це рішення законним. Сущенка етапували в колонію № 11 в Кіровській області Росії.

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