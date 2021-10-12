Комітет ВР рекомендує в цілому схвалити податковий законопроєкт: що він пропонує

Комітет з питань фінансової, податкової та митної політики Верховної ради рекомендував парламенту прийняти у другому читанні податковий законопроєкт №5600. Зі 159 запропонованих поправок депутати відхилили 29.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Данила Гетманцева.
"Рекомендували прийняти (Верховній раді - ред.) у другому читанні законопроєкт № 5600", - написав у своєму Facebook Гетманцев за підсумками сьогоднішнього засідання комітету.
За його словами, прийняття законопроєкту дозволить усунути дисбаланси і необґрунтовані пільги для великого бізнесу, що виникли внаслідок впливу олігархату.
Депутат зазначив, що в порівняльній таблиці до законопроєкту міститься 159 пропозицій і поправок з них 29 були відхилені.
Нагадаємо, 23 вересня Верховна рада перенесла розгляд податкового законопроєкту №5600 на 10 днів.
Зазначимо, 5 жовтня Рада прийняла рішення розглянути документ за скороченою процедурою.
Законопроєкт про збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до державного бюджету підготовлений Мінфіном внесений Кабміном в Раду на початку червня. У першому читанні законопроєкт був схвалений парламентом 1 липня.