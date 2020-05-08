Комітет ВР розгляне закон щодо посилення регулювання використання ядерної енергії 

Комітет парламенту з питань енергетики та житлово-комунальних послуг розгляне законопроект №2372 "Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії". Про це свідчить порядок денний засідання комітету, опублікований на сайті Верховної ради України.

Комітет розгляне законопроект у другому читанні.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним: проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії (р.№2372, друге читання). Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту (р.№3356)", - сказано у порядку денному.

Нагадаємо, у кінці квітня Рада підтримала за основу законопроект №2372 "Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії", за нього проголосували 295 нардепів.

Як писало РБК-Україна, слідчі Державного бюро розслідувань почали досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України у зв'язку зі зниженням потужності енергоблоків атомних електростанцій на користь збільшення обсягів закупівлі електроенергії у приватних компаній.