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У Раді розглянуть відновлення права жінок на заслужену пенсію

Новини » Політика     14.04.2020 - 16:06
У Раді розглянуть відновлення права жінок на заслужену пенсію
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект розгляне комітет з питань соцполітики

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розгляне законопроект щодо забезпечення відновлення права жінок на заслужену пенсію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідань комітетів, опублікований на сайті Верховної ради.

Розгляд законопроекту відбудеться у середу, 15 квітня.

"Попередній розгляд законопроектів: щодо доцільності включення до порядку денного сесії проекту закону про внесення змін до розділу XV "Прикінцеві положення" ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо забезпечення відновлення права жінок на заслужену пенсію (р.№3069, н.д. Т.Батенко та ін.)", - сказано у порядку денному.

Крім того, члени комітету розглянуть підготовку до другого читання законопроекту №0961 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення вимог законів України, спрямованих на створення безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю до будівель і споруд", який подав ще Кабінет міністрів під головуванням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Нагадаємо, у змінах до державного бюджету на 2020 рік Верховна рада України передбачила додаткові 10 млрд гривень на виплати пенсій і надбавок. Кошти виділять Міністерству соціальної політики.

Як писало РБК-Україна раніше, в Міністерстві соціальної політики запевняли, що пенсіонери отримають надбавку до пенсії відразу після прийняття змін до державного бюджету. Йдеться про 1000 гривень, яку держава обіцяла виплатити пенсіонерам з пенсією нижче 5000 гривень.

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