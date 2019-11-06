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Комітет Ради прийняв рішення щодо скасування закону про анбандлінг

Новини » Енергетика     06.11.2019 - 13:32
Комітет Ради прийняв рішення щодо скасування закону про анбандлінг
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Комітет розглянув відповідний проект постанови щодо скасування законопроекту про анбандлінг

Комітет Верховної ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи прийняв рішення щодо скасування закону про анбандлінг. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Зокрема, у ході засідання 5 листопада комітет розглянув проект постанови №2239-1-П "Про скасування рішення Верховної ради про прийняття в другому читанні та в цілому проекту закону "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу".

"Рекомендувати Верховній раді України визначитись щодо прийняття чи відхилення зазначеного проекту постанови", - сказано у рішенні комітету.

Таким чином, нардепи в залі шляхом голосування мають визначитися щодо необхідності скасування закону про анбандлінг.

Нагадаємо, у Верховній раді України заблокували підписання законопроекту №2239-1 "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу" для спікера ВР Дмитра Разумкова. Так, у Раді зареєстрували проект постанови №2239-1-П про скасування цього закону.

Як писало РБК-Україна раніше, 31 жовтня Рада прийняла в другому читанні закон про анбандлінг, за закон проголосував 341 парламентарій.

Так, 18 жовтня Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №2239-1 "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу", проект закону підтримали 286 нардепів.

Додамо також, глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв попереджав про наслідки зриву анбандлінгу. За його словами, якщо Україна не виконає норм Третього енергопакету ЄС, Росія може використовувати це як привід і не підписати довгостроковий контракт на транзит газу в Європу.

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