Комітет ВР прийме остаточне рішення щодо змін до бюджету-2020, - Разумков

Бюджетний комітет збереться допрацювати проект змін до державного бюджету на 2020 рік. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, остаточне рішення щодо змін до держбюджету буде прийматись на засіданні профільного комітету з питань бюджету.

"Колеги будуть доопрацьовувати той проект закону, який є. Сподіваюсь, що будуть максимально враховані ті пропозиції, які до нього надані", - сказав очільник Ради.

"Я ніколи не бачив бюджету, який би влаштовував всіх... Будемо дивитись, я думаю, що голосів повинно вистачити, але рішення буде приймати зал. Зараз говорити про остаточне рішення і фракцій, і депутатських груп, і позафракційних депутатів зарано", - додав спікер.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що комітет у п'ятницю о 15:00 розгляне зміни до державного бюджету на 2020 рік, які пропонуються Кабінетом міністрів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, в четвер вранці анонсувалося засідання бюджетного комітету, на якому нардепи повинні були розглянути зміни до бюджету-2020.

Додамо, засідання парламенту відбудеться у понеділок, 13 квітня. Орієнтовний початок - 14:00.