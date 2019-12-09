Комітет ВР підтримує закон про неоподаткування зарплат українців, молодше 27 років

Комітет парламенту з питань молоді і спорту підтримує законопроект №2250-1 щодо встановлення нульової ставки податку на доходи фізичних осіб платників податків, які не досягли 27-річного віку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Законопроектом №2250-1 пропонується внести відповідні зміни до Податкового кодексу України. Також документом передбачається звільняти від оподаткування прибуток підприємств та організацій, у яких протягом звітного періоду кількість внутрішньо переміщених осіб та/або осіб, які не досягли 27-річного віку, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків працівників за умови, що фонд оплати праці таких осіб становить протягом звітного періоду не менш як 25% суми загальних витрат на оплату праці, а також звільняти від сплати єдиного податку платників другої - четвертої груп, які відповідають вище зазначеним критеріям.

Члени комітету у ході обговорення заявили, що ухвалення законопроекту буде стимулювати роботодавців приймати на роботу молодь та сприятиме збільшенню зайнятості молоді. Крім того, молодь буде зацікавлена працювати в Україні, а не виїжджати на заробітки за межі України.

"На думку членів комітету, при встановленні пільг мають бути визначені певні обмеження, а саме максимальна сума доходу платників податків віком до 27 років, що звільняється від сплати податку на доходи фізичних осіб", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Кучер зареєстрував законопроект №2250, яким пропонується звільнити роботодавців від сплати єдиного соцвнеску за працівників, які не досягли 27-річного віку.

Як писало РБК-Україна, комітет парламенту з питань молоді та спорту рекомендує Верховній раді прийняти за основу проект закону №2301 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки учнівської та працюючої молоді, а також учасників бойових дій.