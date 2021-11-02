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Комітет ВР підтримав звільнення Резнікова з Мінреінтеграції

Автор: Дмитро Левицький

Комітет Верховної ради з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій підтримав звільнення Олексія Резнікова з посади глави Мінреінтеграції. Напередодні віце-прем'єр Резніков написав відповідну заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну в Раді Тараса Мельничука.

"Ухвалено рішення рекомендувати Верховній раді підтримати заяву про звільнення з посади віце-прем’єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резнікова Олексія", - повідомив Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, парламент планує призначити Резнікова міністром оборони України. А його пост в Мінреінтеграції має зайняти нардеп Ірина Верещук.

Крім того, глава фракції монобільшості Давид Арахамія розповів, чому вирішили звільнити чинного міністра оборони Андрія Тарана.

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