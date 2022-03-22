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Комітет ВР підтримав посилення покарання за незаконне використання гуманітарки

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Україна, Вівторок 22 березня 2022 17:43
Комітет ВР підтримав посилення покарання за незаконне використання гуманітарки Фото: в Україні посилять покарання за незаконне використання гуманітарки (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Наталія Юрченко

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності схвалив посилення відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги. У військовий час таке порушення буде каратися тюремним ув'язненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Андрія Осадчука.

Крім того, в Україні введуть кримінальну відповідальність за незаконне використання благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Парламентський комітет погодив, що продаж товарів чи предметів загальною вартістю від 620 000 гривень або інше їх використання з метою отримання прибутку є злочином.

За вказані правопорушення буде загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 7 років.

Нагадаємо, поліція викрила двох жителів Кривого Рогу, які виманювали гроші у переселенців, пропонуючи послуги перевезень.

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