Комітет ВР не підтримав доопрацьовану програму дій Кабміну

Комітет Верховної ради з питань економічного розвитку прийняв рішення не рекомендувати прийняти доопрацьовану програму дій Кабінету міністрів. Народним депутатам запропонували визначитися з програмою шляхом голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Рада", який транслював засідання комітету.

Так, схвалили програму 5 членів комітету, 4 висловилися проти, 4 - утрималися. Цих голосів не вистачило, щоб рекомендувати парламенту прийняти доопрацьовану програму дій уряду.

"Рішення не прийнято", - зазначив голова комітету Дмитро Наталуха.

Члени комітету вирішили запропонувати Верховній раді визначитися щодо програми шляхом голосування. "За" проголосували 9 членів комітету.

Як повідомляло РБК-Україна, в Раді досі тривають дискусії щодо програми дій Кабміну.

Раніше КМУ опублікував доопрацьовану програму своєї діяльності, в якій розписані пріоритети та завдання для кожного міністерства.