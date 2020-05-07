Комітет ВР звернеться до Держаудиту щодо закупівель засобів захисту для лікарів

Комітет парламенту з питань антикорупційної політики звернеться до Державної аудиторської служби та Рахункової палати щодо проведення позачергового аудиту операції із закупівлі за державні кошти засобів захисту у зв’язку із коронавірусною хворобою. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Зокрема, комітет заслухав інформацію Міністерства охорони здоров’я щодо закупівлі захисних костюмів для лікарів.

"Комітет прийняв рішення звернутися до Державної аудиторської служби та Рахункової палати щодо проведення позачергового аудиту операції із закупівлі за державні кошти засобів захисту у зв’язку із коронавірусною хворобою. А також просить дані органи і Державну митну службу надати інформацію, чи завозились такі засоби захисту як гуманітарна допомога або за якимись договорами", - вказано у повідомленні.

Крім того, комітет розглянув питання щодо закупівель медичного обладнання за додаткові кошти із невиправданим залученням посередників.

Заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова повідомила, що МОЗ надало Міністерству розвитку громад та територій України дані про обладнання, якого потребують лікарні, визначені опорними у боротьбі з коронавірусною хворобою.

Перший заступник міністра розвитку громад та територій України Василь Лозинський зазначив, що відомство шукало додаткові кошти для забезпечення потреб, пов’язаних із пандемією, зокрема, можливості залучення кредитних коштів.

Вказано, що Європейський інвестиційний банк звернувся з пропозицією, що з 2015 року діє кредитна програма, розпорядником якої є Мінрегіон, і за якою була економія на 45 мільйонів гривень. Банк погодився надати ці кошти на інші цілі, однак висловив вимогу, щоб закупівлі здійснювали компанії, які є у них та інших міжнародних організацій на обслуговуванні. Водночас ці компанії беруть певну комісію за здійснення міжнародних закупівель.

"Наразі є перелік необхідного обладнання від МОЗ, однак закупівлі ще не проводились, ведуться переговори між Мінрегіоном та Мінфіном стосовно зміни програми", - сказано у повідомленні.

Своєю чергою керівник ДП "Медичні закупівлі України" зазначив, що через держкомпанію можна зробити дані закупівлі значно дешевше.

"За підсумками обговорення комітет вирішив направити запит до Міністерства розвитку громад та територій України із проханням надати всю наявну документацію щодо даного питання", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, комітет з питань антикорупційної політики заслухав інформацію Міністерства охорони здоров’я щодо додержання відомством законодавства при закупівлі захисних костюмів для лікарів, зокрема щодо можливого завищення ціни.

Як писало РБК-Україна раніше, Шаталова заявила, що закупівлі костюмів спецзахисту для лікарів розслідуватимуть правоохоронці.

Так, станом на кінець квітня в Україні понад 20% від загальної кількості захворілих коронавірусом були лікарями.