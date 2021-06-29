RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Комітет ВР з нацбезпеки завтра розгляне законопроект про олігархів

Автор: Андрій Василюк

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки 1 липня розгляне законопроект про олігархів. Засідання має початись 30 червня о 15:30.

Про це повідомляє нардеп Мар'яна Безугла на своїй сторінці у Facebook.

"Завтра на Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядаємо законопроект про олігархів", - йдеться в повідомленні.

Раніше замглави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що Верховна рада розгляне закон президента Володимира Зеленського про олігархів 1 липня, на позачерговому засіданні.

Парламентський комітет з питань інтеграції України в ЄС рекомендував доопрацювати законопроект про олігархів, оскільки документ не відповідає Угоді про асоціацію України з ЄС.

Більше про плани президента по олігархам читайте в нашому матеріалі "Олігархи в законі. Як Зеленський хоче обмежити найбільших бізнесменів".

Читайте РБК-Україна в Google News
олигархи