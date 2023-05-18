Комитет издателей IAB Украина презентует проект "Шукай українською"

С начала полномасштабного вторжения большинство украинцев увеличили активное использование родного языка не только в рабочих вопросах и переписке, но и в быту. По данным Барометра военного времени №6 IAB Украина на октябрь 2022 года 74% участников опроса (агентства и платформы) перешли на украинский язык на работе во внутренней и внешней коммуникации. Однако для поисковых систем Украина до сих пор остается билингвистической страной, а потому часто украинцы в поисках русского языка получают не всегда релевантную поисковую выдачу, а порой, учитывая военное положение, и пропаганду с сайтов страны-агрессора. Текущие поисковые привычки украинцев вызывают целый каскад последствий: от нерелевантного ответа на запрос до приучения алгоритма поисковых систем, уменьшения количества поисковых запросов и объема трафика локальных украинских издателей.

Целью проекта "Шукай українською" является актуализация проблемы поиска именно на родном языке и как следствие "переучивания" поисковых систем к обновленным языковым и поисковым привычкам украинцев. Самые яркие культурные и исторические деятели от Леси Украинки и Елены Пчилки до Михаила Грушевского и Степана Бандеры оживают с помощью инструментов ИИ, обращаются к нашим современникам с известными строками и призывают отныне искать на украинском языке. Мы видим фигуры, имена которых известны каждому, но не в привычных скучных портретах учебников литературы и истории, а в современных образах, привлекая внимание не только к вопросу поиска информации, но и к поиску себя, своей сущности. Также в рамках проекта будут опубликованы видеообращения, созданные с помощью ИИ.

“Для предоставления жизни нашим героям мы использовали 5 разных современных нейросетей – начиная с создания образа героев, завершая анимацией лица. Финальный результат показал на практике, насколько нестандартные задачи помогают реализовать нейросети.” – комментирует Владимир Чернер, СЕО & Owner New Strategies Group.

Манифест "Ищи по-украински" и практический мини-гайд, как "переучить" свою поисковую систему и настроить поиск исключительно среди украинских сайтов.

“Как индустриальная организация мы поддерживаем не просто интересный проект, который очень актуален, в тренде, мы поддерживаем проект, который имеет целью изменить поведение интернет-пользователей и постепенно алгоритмически переучить поисковую систему. Обращаясь к аудитории от воспроизведенных с помощью инструментов ИИ культурных и исторических деятелей, мы навсегда перелистываем страницу истории о неполноценности, шароварщине или второстепенности. Мы в Украине, ищем украинский и хотим видеть релевантные результаты», – комментирует Настя Байдаченко, СЕО IAB Украина.

“Идея проекта родилась на фоне все еще высокой доли формирования поисковых запросов на территории Украины на русском языке и несовершенства алгоритмов Гугла, по которым в выдачу попадают источники из страны-агрессора. Поэтому и решили, параллельно с дискуссией с офисом Google об изменении алгоритмов, провести кампанию «ищи на украинском», что не только поможет решить проблему «поисковой выдачи», но и будет способствовать развитию национальной идентичности украинцев», – добавляет Андрей Вдовиченко, Генеральный директор « Бурда медиа».