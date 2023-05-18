Комітет видавців IAB Україна презентує проєкт "Шукай українською"

Від початку повномасштабного вторгнення більшість українців збільшили активне використання рідної мови не лише у робочих питаннях та листуванні, але й у побуті. За даними Барометру воєнного часу №6 IAB Україна станом на жовтень 2022 року 74% учасників опитування (агенції та платформи) перейшли на українську мову на роботі у внутрішній та зовнішній комунікації. Проте для пошукових систем Україна досі залишається білінгвістичною країною, а тому часто українці шукаючи російською мовою отримують не завжди релевантну пошукову видачу, а часом, зважаючи на воєнний стан, і пропаганду з сайтів країни-агресора. Поточні пошукові звички українців спричинюють цілий каскад наслідків: від нерелевантної відповіді на запит, до “привчання” алгоритму пошукових систем, зменшення кількості пошукових запитів та обсягу трафіку локальних українських видавців.

Метою проєкту “Шукай українською” є актуалізація проблеми пошуку саме рідною мовою і як наслідок “перенавчання” пошукових систем до оновлених мовних та пошукових звичок українців. Найяскравіші культурні та історичні діячі від Лесі Українки та Олени Пчілки до Михайла Грушевського та Степана Бандери оживають за допомогою інструментів ШІ, звертаються до наших сучасників із відомими рядками та закликають відтепер шукати українською. Ми бачимо постаті, імена яких відомі кожному, проте не у звичних нудних портретах підручників літератури та історії, а у сучасних образах, привертаючи увагу не лише до питання пошуку інформації, а й до пошуку себе, своєї суті. Також в рамках проєкту будуть опубліковані відеозвернення, створені за допомогою ШІ.

“Для надання життя нашим героям ми використали 5 різних сучасних нейромереж – починаючі від створення образу героїв, завершуючи анімацією обличчя. Фінальний результат показав на практиці на скільки нестандартні завдання допомагають реалізувати нейромережі.” – коментує Володимир Чернер, СЕО & Owner New Strategies Group.

Маніфест “Шукай українською” та практичний міні-гайд, як “перенавчити” свою пошукову систему та налаштувати пошук винятково серед українських сайтів.

“Як індустріальна організація ми підтримуємо не просто цікавий проєкт, який дуже на часі, в тренді, ми підтримуємо проєкт, який має на меті змінити поведінку інтернет-користувачів та поступово алгоритмічно перевчити пошукову систему. Звертаючись до аудиторії від відтворених за допомогою інструментів ШІ культурних та історичних діячів ми назавжди перегортаємо сторінку історії про меншовартість, шароварщину чи другорядність. Ми в Україні, шукаємо українською та хочемо бачити релевантні результати,” – коментує Настя Байдаченко, СЕО IAB Україна.

“Ідея проєкту народилася на тлі все ще високої долі формування пошукових запитів на території України російською мовою і недосконалості алгоритмів Гугла, за якими у видачу потрапляють джерела з країни-агресора. Тому і вирішили, паралельно з дискусією з офісом Гугл про зміну алгоритмів, провести кампанію «шукай українською», що не тільки допоможе вирішити проблему «пошукової видачі», а й буде сприяти розвитку національної ідентичності українців,” – додає Андрій Вдовиченко, Генеральний директор «Бурда медіа».