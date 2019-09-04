Комітет не побачив ризиків корупції у законі Зеленського про призначення глав НАБУ і ДБР

Антикорупційний комітет Верховної ради України прийняв рішення щодо законопроекту авторства президента Володимира Зеленського про право президента призначати глав Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань. Про це повідомляє прес-служба парламенту.

Відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні комітету.

"Внести зміни до попереднього рішення комітету щодо висновку за результатами антикорупційної експертизи законопроекту 1014 наступного характеру: визначити, що законопроект 1014 відповідає вимогам антикорупційного законодавства, не містить корупційних ризиків. Крім того, передбачити, що на конкурсних засадах, відповідно до закону, обирається керівник Національного антикорупційного бюро України і Державного бюро розслідувань, визначити перелік регуляторних органів і передбачити, що регуляторні органи створюються президентом в порядку, визначеному законом", - оголосила рішення голова комітету Анастасія Красносільська.

Підкреслимо, комітет також пропонує внести зміни до закону про ДБР для уточнення його статусу та у зв’язку із наданням повноважень президентові щодо призначення і звільнення директора бюро.

Нагадаємо, Рада 3 вересня направила на розгляд до Конституційного суду України законопроект глави держави, яким пропонується закріпити за президентом Володимиром Зеленським повноваження по призначенню керівників НАБУ і ДБР. За направлення документа до КСУ проголосували 282 нардепа.

Відзначимо, згідно з чинним законодавством, керівництво даних правоохоронних органів призначає Верховна рада України.

Як писало РБК-Україна раніше, законопроект президента був зареєстрований у Раді 29 серпня під №1014. У понеділок комітет ВР з питань правової політики рекомендував парламенту включити документ до порядку денного і направити його на розгляд КСУ.

Підкреслимо також, у кінці травня Зеленський на зустрічі з керівниками НАБУ і САП дав їм три місяці, щоб домогтися прогресу в розслідуванні резонансних схем. У той же час він підкреслював, що гарантує захист від втручання у роботу антикорупційних органів.