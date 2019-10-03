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Кабмін і НБУ домовилися про доступні кредити для населення

Новини » Економіка    03.10.2019 - 20:37
Кабмін і НБУ домовилися про доступні кредити для населення
Фото: Яків Смолій та Олексій Гончарук (www.kmu.gov.ua)

У Кабміні заявляють, що низькі ставки по кредитах можливі, якщо буде низький рівень інфляції

Кабінет Міністрів України і Національний банк України домовилися про взаємодію для забезпечення доступного кредитування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Олексія Гончарука Facebook.

Гончарук заявив, що у випадку зниження рівня інфляції в наступному році, процентна ставка по кредитах для населення також піде вниз.

"Якщо все вийде, то в кінці наступного року інфляція знизиться до 5%, а кредитування під 11-12% у гривні стане реальністю. Але для цього треба ще дуже добре попрацювати", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше НБУ і Кабмін підписали Меморандум про взаємодію з метою досягнення сталого економічного зростання та цінової стабільності. Уряд також розповів, яким чином буде намагатися знизити інфляцію до 5%.

Раніше також повідомлялося, що українська влада не випадає з нормального графіка переговорів з Міжнародним валютним фондом. Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що Україна планує продовжити переговори під час візиту урядової делегації на річні збори МВФ в середині жовтня.

Також РБК-Україна повідомляло, що Кабмін протягом тижня запустить систему, яка дозволить знизити корупцію на митниці.

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