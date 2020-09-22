Комітет Сенату США схвалив кандидатуру Дейтона на посаду посла в Україні

Комітет у закордонних справах Сенату США підтримав кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні Тепер його кандидатуру має затвердити повний склад верхньої палати Конгресу, більшість в якій мають республіканці.

Про це повідомляє прес-служба комітету.

Голова комітету у закордонних справах Джим Ріш переконаний, що кандидатура Дейтона незабаром буде затверджена Сенатом США.

"Я радий, що комітет сьогодні вранці затвердив п'ятнадцять кандидатів (на різні посади, - ред.). Мені особливо приємно відправити номінації для затвердження кандидатів на посади послів Японії та України на голосування Сенату в повному складі. Ці посади відіграють життєво важливу роль у формуванні зовнішньої політики США", - сказав він.

Зазначимо, щогенерал-лейтенант у відставці Кіт Дейтон в даний час є директором Центру ім. Джорджа К. Маршалла в Німеччині. Він також одночасно є старшим радником з питань оборони Сполучених Штатів в Україні. Раніше Дейтон служив військовим аташе в посольстві у Росії, він володіє російською та німецькою мовами.

Нагадаємо, у травні президент США Дональд Трамп номінував генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні.

Посада глави диппредставництва в Києві залишається вакантною з травня 2019 року, коли попередній посол Марі Йованович була відкликана Вашингтон. Йованович отримала призначення в Україну в 2016 році ще при президенті Бараку Обамі, а в травні 2019 року покинула свій пост на особисту вимогу Трампа.