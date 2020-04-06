Комітет рекомендує Раді внести зміни до Кодексу законів про працю 

Комітет Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує парламенту внести зміни до Кодексу законів про працю та ЗУ "Про оплату праці", якими передбачається визначити порядок затвердження професійних стандартів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, цей комітет перших з решти комітетів провів засідання у режимі відеоконференції.

Вказано, що відповідним законопроектом №2481 пропонується вирішити кілька завдань, зокрема, визначити зміст термінів "вид занять (професія)", "професійна кваліфікація (повна професійна кваліфікація, часткова професійна кваліфікація)", порядок ведення Класифікатора професій, визначити порядок затвердження професійних стандартів тощо.

"Відповідні зміни передбачається внести до Кодексу законів про працю України та ЗУ "Про оплату праці". За результатами розгляду комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект №2481 за основу. Зазначене рішення приймалося в режимі віддаленого голосування членів комітету шляхом підняття руки", - інформують у Раді.

Нагадаємо, закон про внесення змін до ЗУ "Про комітети Верховної ради України" з приводу проведення засідань комітетів у режимі відеоконференції у четвер, 2 квітня, набрав чинності.

Як писало РБК-Україна, 1 квітня закон підписав глава держави Володимир Зеленський. Пізніше стало відомо про публікацію документа в "Голосі України".

Так, 30 березня Рада на позачерговому засіданні прийняла за основу і в цілому законопроект №3277 про роботу комітетів у режимі відеоконференції, за документ проголосували 319 народних депутатів.