Комітет рекомендує Раді ухвалити закон Зеленського щодо Плану оборони України

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує парламенту ухвалити законопроект №1011 авторства президента Володимира Зеленського щодо Плану оборони України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради України.

Так, документ комітет розглянув у ході засідання у понеділок, 9 вересня.

Проектом передбачене законодавче врегулювання видання Плану оборони України та надання права президенту затверджувати його структуру.

"Прийняття даного закону дозволить створити умови для підготовки органів державної влади, усіх складових сектору безпеки і оборони України, органів місцевого самоврядування, єдиної системи цивільного захисту, національної економіки до переведення з мирного на воєнний стан та відсічі збройній агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території держави до оборони", - вказано у пояснювальній записці.

Також комітет розглянув поданий народними депутатами альтернативний проект закону № 1011-1.

"За результатами розгляду законопроектів члени комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній раді України проект закону "Про внесення змін до закону "Про оборону України" щодо організації оборони держави" (№ 1011) прийняти за основу та в цілому як закон. Альтернативний законопроект (№ 1011-1) відхилити", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський просить Верховну раду нового скликання вивести Національну гвардію з системи Міністерства внутрішніх справ і перепідпорядкувати її президенту.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет парламенту 8 скликання з питань національної безпеки і оборони у лютому проголосував рекомендувати ВР прийняти за основу урядовий законопроект №9464 "Про внесення змін до закону "Про оборону України". Цим документом також передбачалася розробка Плану оборони України президентом.