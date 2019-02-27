Комітет рекомендує Раді прийняти закон про запобігання фінансуванню тероризму

Документ рекомендується прийняти за основу

Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендует парламенту принять законопроект №9417 о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте Верховной рады.

В частности, целью документа является повышение международного имиджа Украины и улучшение инвестиционного климата путем совершенствования процедуры осуществления финансового мониторинга, гармонизации национального законодательства с европейскими стандартами.

Указанным законопроектом предусматривается:

упрощение доступа населения к финансовым услугам путем изменения процедуры идентификации и верификации таким образом, чтобы дать возможность применять новейшие технологии, в частности устанавливать деловые отношения дистанционно;

минимизация ресурсных затрат для бизнеса путем упрощения процедуры отчетности о финоперациях, в частности значительное увеличение суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу (со 150 тыс. до 300 тыс. гривен), с одновременным уменьшением количества признаков таких финансовых операций (с 17 до 4);

сокращение затрат банков на отчетности о финоперациях благодаря возможности автоматизации процесса предоставления информации и уменьшения периодичности информирования;

упрощение ведения бизнеса путем внедрения возможности использования информации об идентификации и верификации клиентов, полученной от других субъектов первичного финансового мониторинга;

повышение эффективности работы субъектов первичного финансового мониторинга путем фокусирования ресурсов на зонах повышенного риска, а не на операциях рядовых граждан и реального сектора экономики;

предотвращение преступлений отмывания средств и финансирования терроризма путем сосредоточения внимания участников системы финмониторинга на высоких рисках и угрозах.

"Комитет решил рекомендовать Верховной раде принять за основу проект закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (реестр. № 9417), поданный Кабинетом министров", - говорится в заключении комитета.

Как писало РБК-Украина ранее, в декабре 2018 года Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект №9417.

Напомним, 14 октября 2014 года нардепы поддержали во втором чтении и в целом правительственный законопроект №5067 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения". Отмечалось, что закон направлен на выполнение Украиной взятых на себя обязательств по имплементации в национальное законодательство стандартов FATF и договоренностей в рамках соглашения "стенд-бай" (SBA) с Международным валютным фондом.

В первом чтении этот закон был принят 14 октября 2014 года.