Комітет рекомендує Раді прийняти закон про запобігання фінансуванню тероризму

Документ рекомендується прийняти за основу
Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендует парламенту принять законопроект №9417 о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте Верховной рады.
В частности, целью документа является повышение международного имиджа Украины и улучшение инвестиционного климата путем совершенствования процедуры осуществления финансового мониторинга, гармонизации национального законодательства с европейскими стандартами.
Указанным законопроектом предусматривается:
"Комитет решил рекомендовать Верховной раде принять за основу проект закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (реестр. № 9417), поданный Кабинетом министров", - говорится в заключении комитета.
Как писало РБК-Украина ранее, в декабре 2018 года Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект №9417.
Напомним, 14 октября 2014 года нардепы поддержали во втором чтении и в целом правительственный законопроект №5067 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения". Отмечалось, что закон направлен на выполнение Украиной взятых на себя обязательств по имплементации в национальное законодательство стандартов FATF и договоренностей в рамках соглашения "стенд-бай" (SBA) с Международным валютным фондом.
В первом чтении этот закон был принят 14 октября 2014 года.