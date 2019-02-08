Комітет рекомендує Раді схвалити уточнений порядок передачі в оренду водних об'єктів

Відповідний закон рекомендують прийняти у повторному другому читанні

Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендует Верховной раде принять во втором повторном чтении законопроект №3157 об уточнении порядка передачи в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

В частности, принятие документа будет способствовать организации эффективного сельскохозяйственного производства и усилит защиту прав отечественных сельхозтоваропроизводителей, которые используют в своем производстве орошаемое земледелие.

"По результатам обсуждения комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять проект закона в повторном втором чтении и в целом как закон", - сказано в сообщении.

Напомним, в декабре 2018 года Рада отправила на повторное второе чтение законопроект №3157 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уточнении порядка предоставления в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками". За это решение проголосовали 239 нардепов.

Как писало РБК-Украина ранее, нардепы одобрили данный проект закона за основу в мае 2017 года.

Добавим, аграрный комитет рекомендует Верховной раде принять во втором повторном чтении законопроект №8121 об изменениях в Земельный кодекс о противодействии рейдерству.