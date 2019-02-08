Комітет рекомендує Раді схвалити уточнений порядок передачі в оренду водних об'єктів

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний закон рекомендують прийняти у повторному другому читанні

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує Верховній раді прийняти в другому повторному читанні законопроект №3157 щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Зокрема, прийняття документу сприятиме організації ефективного сільськогосподарського виробництва та посилить захист прав вітчизняних сільгосптоваровиробників, які використовують у своєму виробництві зрошувальне землеробство.

"За результатами обговорення комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти проект закону у повторному другому читанні та в цілому як закон", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у грудні 2018-го Рада відправила на повторне друге читання законопроект №3157 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку надання в оренду водних об'єктів в комплексі з земельними ділянками". За це рішення проголосували 239 нардепів.

Як писало РБК-Україна раніше, нардепи схвалили даний проект закону за основу у травні 2017 року.

Додамо, аграрний комітет рекомендує Верховній раді прийняти у другому повторному читанні законопроект №8121 про зміни до Земельного кодексу щодо протидії рейдерству.