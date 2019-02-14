Комітет рекомендує Кабміну підняти зарплати гідрометеорологам

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Кабміну також рекомендують вжити заходів для матеріально-технічного переоснащення у галузі гідрометеорології

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує Кабінету міністрів вжити додаткових заходів для підвищення зарплат гідрометеорологам . Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, комітет на своєму засіданні розглянув результати аудиту Рахункової палати щодо ефективності використання коштів держбюджету, спрямованих на гідрометеорологічну діяльність.

"Рекомендувати Кабінету міністрів вжити додаткових заходів щодо збільшення обсягу бюджетних призначень за КПКВК 1006060 "Гідрометеорологічна діяльність", зокрема для здійснення матеріально-технічного переоснащення та приведення рівня середньої заробітної плати фахівців галузі щонайменше до рівня середньої заробітної плати в Україні", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, екологічний комітет також рекомендує Міністерству внутрішніх справ розробити і подати на розгляд Кабінету міністрів Стратегію розвитку гідрометеорологічної діяльності в Україні.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму в порядку контролю рекомендує Кабінету міністрів підготувати та внести до Верховної ради зміни до закону "Про туризм".